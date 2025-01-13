Раскрыта серия краж в Низаминском и Сабаильском районах

В полицию поступило сообщение о краже ювелирных украшений из магазина, расположенного на проспекте Г.Гараева в Низаминском районе.

В результате проведенных полицейскими мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи Э.Мансуров, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате других мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Низаминском районе, были установлены и задержаны И.Исмаилзаде и М.Садыгов, пытавшиеся совершить кражу из одной из аптек, расположенных на территории района.

В Сабаильском районе в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан 33-летний М.Алиев, ранее судимый за преступления, связанные с наркотиками. Его подозревают в краже мобильного телефона у одного человека и мошенническом завладении телефоном у другого.

По фактам ведется расследование.