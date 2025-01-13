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Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве

First News Media15:25 - Сегодня
Экс-адвокат Пашаев стал фигурантом нового дела о мошенничестве

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества.

Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые объявил судья Московского гарнизонного военного суда, где решается вопрос о продлении обвиняемому меры пресечения.

«Дело в отношении вас возбуждено, вы являетесь подозреваемым», - сказал судья. Потерпевшим по делу проходит человек по фамилии Захаров, который на судебное заседание явиться не смог.

Защита Пашаева сообщила ТАСС, что вину он не признает ни по одному эпизоду. Военный суд проведет заседание в закрытом режиме.

Пашаев был арестован военным судом в середине сентября прошлого года, ему вменяется мошенничество на сумму более 46 млн рублей. За эти деньги он пообещал Алексею Блиновскому освободить от уголовной ответственности его самого и его супругу Елену Блиновскую по делу о неуплате налогов. Следствие допросило по делу экс-адвоката трех свидетелей.

Источник: ТАСС

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