Ашотян: Армения скорее присоединится к созвездию Андромеды, чем станет членом ЕС

Армения скорее присоединится к созвездию Андромеды, чем станет членом ЕС.

Об этом заявил зампред РПА Армен Ашотян.

«Настало время, чтобы реальные друзья Армении в ЕС прямо сказали армянскому народу правду о том, что, к счастью или нет, не важно, страна никогда не войдет в состав ЕС, и это глобальная геополитическая истина», - сказал Ашотян, передает Sputnik-Армения.

По его словам, если у Иревана в Брюсселе, Париже, Берлине остались друзья, то они обязаны сказать армянскому народу правду: «Рады, что вы нас любите, но мы с вами никогда не обвенчаемся».

Зампред РПА сравнил представителей нынешней власти с манкуртами.

Ранее правительство Армении одобрило законопроект о процессе вступления в ЕС. Призывая поддержать законопроект, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании правительства отметил, что Евросоюз «неоднократно выражал политическую поддержку правительству Армении», а также принимал участие «в обеспечении безопасности в регионе».

В ответ на утверждение правительством Армении законопроекта вице-премьер РФ Алексей Оверчук сразу же заявил, что ЕС и ЕАЭС несовместимы, так как оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

О том, что быть членами ЕАЭС и ЕС одновременно невозможно, заявил также представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что у Евросоюза за плечами «прекрасный украинский опыт» помощи деньгами и оружием «кандидатам в рай».