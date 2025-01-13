Возбуждено уголовное дело в связи со смертью после ринопластики Назрин Мансурлу

Прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье халатность в связи со смертью 30-летней Назрин Мансурлу после ринопластики.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно материалам дела, 3 января Назрин Мансурлу (1995 гр.) перенесла операцию в одной из клиник в Насиминском районе Баку.

Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая смерть по неосторожности) УК АР. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, добавили в ведомстве.

Напомним, дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях.

Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергает все обвинения.

Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако несмотря на усилия врачей, скончалась 12 января. У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.