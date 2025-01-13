Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 24

Не менее 24 человек погибли в результате пожаров, охвативших американский округ Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Об этом сообщил в воскресенье телеканал Fox News.

Личности большинства погибших установить пока не удалось. Ранее сообщалось, что 16 человек погибли и еще 13 числятся пропавшими без вести.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей в престижных районах.

Источник: РБК