В Казахстане нефтегазовую компанию оштрафовали на $60,7 млн за сброс сточных вод в недра

На 32 миллиарда тенге (60,7 миллионов долларов) оштрафовали компанию "Мангистаумунайгаз" за сброс сточных вод в недра и накопление буровых отходов без установления лимитов.

Подробности рассказала прокуратура Мангистауской области: По принятым прокурорами мерам, постановлением суда от 04.12.2024 года компания привлечена к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 31 млрд. тенге. Судебный акт вступил в законную силу.

Также на предприятии установлен факт сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от печей подогрева нефти.

По данному факту 11 декабря 2024 года компания привлечена к административной ответственности и наложен штраф на сумму 1,2 миллиарда тенге (2,2 миллиона долларов).

В общей сложности АО "Мангистаумунайгаз" оштрафовали на 32,2 миллиарда тенге (61,1 миллиона долларов).

Источник: «Sputnik Казахстан»