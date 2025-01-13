Евгений Плющенко и Яна Рудковская отметили в Баку 18-летие совместной жизни - ВИДЕО

Всемирно известный российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко представил в Баку ледовое шоу «Щелкунчик», созданное им вместе с супругой – продюсером Яной Рудковской.

В Баку знаменитая российская пара отметила 18-летие совместной жизни – произошло это во время ледового шоу, прошедшего в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, где на сцене Е.Плющенко вручил букет роз Я.Рудковской и заявил следующее: «Восемнадцать лет мы вместе. Я люблю тебя, моя музыка, моя любовь, моя жена».

Как это происходило, можно увидеть в нижеприведенном для просмотра видео, в котором Яна Рудковская благодарит Баку, отмечая, что в столице Азербайджана всегда случаются самые большие, волшебные чудеса.