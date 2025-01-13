Глава разведорганизации Турции обсудил с представителями политбюро ХАМАС условия прекращения огня с Израилем

Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын провел телефонный разговор с представителями политбюро ХАМАС.

Согласно информации, полученной из источников в службе безопасности, Калын во время разговора обсудил с представителями политбюро ХАМАС ситуацию вокруг переговоров по прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Стороны рассмотрели шаги по достижению цели переговоров и договорились продолжить усилия по прекращению огня.

Источник: Анадолу