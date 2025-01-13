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Советник посольства Германии в Исламабаде найден мертвым

First News Media12:22 - Сегодня
Советник посольства Германии в Исламабаде найден мертвым

Советник посольства Германии в Пакистане обнаружен мертвым в своей квартире в Исламабаде, до этого он два дня не выходил на связь.

Как сообщает ТАСС, об этом пишет газета Bild.

Отмечается, что Томас Б. считался дипломатом, хотя на самом деле работал на Федеральную разведывательную службу Германии (BND).

После того как он два дня не появлялся в посольстве и не отвечал на звонки, двое сотрудников дипмиссии были направлены к месту его проживания. В квартире они обнаружили тело коллеги.

Как отмечает Bild, у Томаса Б. были проблемы с сердцем, не исключено, что это могло привести к смерти. На посту советника миссии в Исламабаде он находился 3,5 года.

«К сожалению, мы вынуждены подтвердить смерть нашего коллеги», - заявили изданию в МИД ФРГ. В BND отметили лишь то, что в принципе не комментируют ситуации, касающиеся отдельных сотрудников ведомства.

По информации Bild, Томас Б. давно работал на германскую разведслужбу и считался очень опытным сотрудником.

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