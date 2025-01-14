Лавров: Армения должна решать свои вопросы непосредственно с соседними странами

Глава МИД России Сергей Лавров уверен, что со временем страны Южного Кавказа будут самостоятельно решать региональные проблемы.

Об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя востребованность формата «3+3», который включает Россию, Армению, Иран, Азербайджан, Турцию и Грузию.

По его словам, этот формат является наиболее продуктивным для решения вопросов в регионе. Лавров подчеркнул, что попытки США и ЕС вмешаться в переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном лишь усложняют его, передают российские СМИ.

«Когда страны, далекие от наших территорий, традиций и истории, заявляют, что они обеспечат безопасность в Сюникском районе, это вызывает вопросы. Например, я не совсем понимаю, как миссия Евросоюза может выполнять подобную задачу», — отметил министр.

Он также обратил внимание на стремление Брюсселя и Вашингтона продемонстрировать свое участие в процессе заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Сейчас я слышал, вроде бы Азербайджан и Армения уже практически договорились по мирному договору. И понятно, что два остающихся вопроса, они ... Там трудно как-то их обойти. И тут же Еврокомиссия, Евросоюз стали говорить, мы сейчас придем, вам будем помогать. Это суверенное решение Азербайджана, Армении, где подписывать документ, когда он будет согласован. Но стремление Брюсселя, да и Вашингтона тоже как-то показать, что это они все сделали… Есть такие пословицы, они не очень приличные… Но вот везде хочется, вот везде хочется показать, что ты хозяин», — заявил он.