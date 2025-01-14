В бакинском метро увеличены интервалы движения поездов?

Пассажиры бакинского метро выражают недовольство увеличившимися интервалами между поездами.

Как отмечают пассажиры, на станции метро «Азадлыг Проспекти» поезда прибывают с интервалом около 9 минут, а на станции "Иншаатчылар" время ожидания поезда превышает минуту.

Как сообщает 1news.az, пресс-секретарь ЗАО Бахтияр Мамедов пояснил Oxu.Az, что на «зеленой» и «красной» линиях метро в утренние и вечерние часы пик учитывается график движения для оптимизации пассажиропотока. Для регулирования потока пассажиров в утренние часы поезд возвращается со станции «Мемар Аджеми», что приводит к увеличению интервала на участке «Насими» - «Дарнагюль» в два раза.

«Сейчас проводится мониторинг нового графика, который близок к завершению. Пассажиропоток будет оптимизирован с использованием доступных технических средств», - добавил он.