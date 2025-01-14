Трамп пересмотрел свои обещания и больше не планирует закончить конфликт в Украине за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп больше не планирует закончить конфликт в Украине за 24 часа.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Один из них заявил, что вся команда Трампа одержима идеей силы и выглядит сильной, поэтому они пересматривают свой подход к Украине.

До этого сообщалось, что Трамп среди обещаний, которые он намерен воплотить в жизнь в первый же день своего президентства, чаще других называл урегулирование конфликта в Украине.

За период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года в 122 заявлениях тема урегулирования конфликта в первый день президентства поднималась Трампом 33 раза.

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что слова избранного президента США о том, что он разрешит конфликт в Украине за 24 часа, вероятно, являются метафорой.

Источник: Газета.ру