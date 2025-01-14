Делегация Аппарата Милли Меджлиса находится с визитом в Анкаре

14 января начался визит делегации Аппарата парламента Азербайджана в Анкару.

Как сообщили в отделе связей с прессой и общественностью Милли Меджлиса, сначала члены делегации посетили Аныткабир в Анкаре, где с глубоким уважением почтили память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и возложили цветы к памятнику.

Сегодня делегация встретилась с генеральным секретарем Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Талыпом Узуном.

На встрече говорилось о развитии отношений двух братских стран на основе принципа «Одна нация, два государства», как говорил великий лидер Гейдар Алиев. Кроме того, была выражена уверенность в том, что развитие связей между аппаратами парламентов внесет вклад в налаживание более плодотворного сотрудничества законодательных органов.

В ходе беседы было отмечено значение соглашения о сотрудничестве, подписанного между парламентами двух стран, говорилось о перспективах сотрудничества аппаратов.

Затем делегация провела встречу с представителями пяти отделов Секретариата ВНСТ. На встрече было подчеркнуто значение взаимного обмена опытом и регулярных визитов, заслушаны доклады. Заведующие отделами выступили с подробной презентацией о работе своих подразделений.

Визит делегации продолжается.