Конец декабря прошлого года выдался для Азербайджана тяжелым.

Крушение самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», следовавшего рейсом Баку–Грозный, стало шоком для общественности и вызвало бурные обсуждения в мировых СМИ. Буквально через несколько часов после трагедии появилась информация о том, что авиалайнер был сбит силами российских ПВО над Грозным, а для сокрытия следов преступления самолет был направлен в сторону Каспийского моря.

Если бы самолет рухнул в море, то с большой долей вероятности, получил бы такие деформации, что установление истины могло занять годы. Однако героизм и профессионализм пилотов привели к жесткой посадке, благодаря чему удалось спасти жизни половины пассажиров.

Российская сторона попыталась скрыть правду от общественности, что вызвало недовольство официального Баку. Вместо извинений и готовности к сотрудничеству Москва с самого начала заняла иную позицию:

Сразу после инцидента Москва заявила, что основная версия трагедии — столкновение с птицами и неблагоприятные погодные условия. Лидер Чечни Рамзан Кадыров наградил своего племянника Хамзата Кадырова, который доложил об успешной работе ПВО над Чечней в день, когда был сбит азербайджанский самолет. Владимир Путин после заявления Ильхама Алиева позвонил лидеру Азербайджана и принес извинения лишь за то, что инцидент произошел на территории России.

Ситуацию усугубила и российская пропаганда, давно утратившая не только совесть, но и связь с реальностью. Дело Кеосаяна, находящегося на смертном одре, продолжили другие, не менее одиозные и комичные персонажи.

Так называемые ими «политологи», «ученые» и «дипломаты» на своих площадках используют ситуацию для оскорблений в адрес Азербайджана, его лидера и народа.

Башни Кремля, отвечающие за формирование ура-патриотического духа и имиджа «Святой Руси», дали команду пропагандистской машине вести беспорядочную словесную атаку, пытаясь принизить роль Азербайджана в регионе. Российская политическая элита годами ведет борьбу с мигрантами, используя лозунг «Россия для русских» и забывая о том, что значительная часть сферы услуг и торговли держится на выходцах с Кавказа и из Центральной Азии. Россия не хочет принять тот факт, что большинство таксистов и курьеров не имеют гражданства РФ, но без них страну ждут хаос и экономический крах.

При этом Москва стремится отправлять мигрантов на войну в Украине, чтобы подавить растущее недовольство граждан, чьи родственники гибнут, превращаясь в «груз 200».

Сегодня у России почти не осталось союзников. Азербайджан пока в их числе, несмотря на сложившиеся обстоятельства. Но долго ли страны, не изолировавшие Россию после развязывания кровавой войны в XXI веке, будут сохранять терпение?

Все эти Карасевы, «переключившиеся на испанский», Платошкины, работающие на армянскую диаспору, Z-военкоры, Рыбари, Коцы и другие пропагандисты демонстрируют текущее положение дел. А дела обстоят плохо, и это очевидно. Киев за три дня не взяли, линия фронта замерла. Северная Корея и Иран стали друзьями, доллар стоит 100 рублей, западные бренды ушли с рынка, Центробанк повышает ставки, инфляция растет, граждане гибнут, мигранты уезжают. И на этом фоне в России обвиняют Азербайджан в хамстве и недипломатичности.

Небольшой ликбез для российских пропагандистов, которые плохо владеют родным языком: хамство и недипломатичность - это отправлять миллиардера на оккупированные территории Азербайджана для защиты «государственности» уже не существующего сепаратистского образования. Но требовать извинений за ошибку ПВО — это правило международных отношений. А для стратегических партнеров признание ошибки — это проявление уважения.

Российская пропаганда, изливающая желчь на Азербайджан последние 10 дней, рано или поздно замолчит.

Расшифровка бортового самописца, находящегося в Бразилии, раскроет правду о случившемся. Однако даже тогда российская пропаганда может начать искать новые теории заговора. Ведь люди, которые лгут слишком часто, в конце концов начинают верить собственной лжи.

Мурад Ахундов

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