Оверчук назвал решение Армении о запуске вступления в ЕС началом выхода из ЕАЭС

Москва рассматривает решение Еревана о запуске процесса вступления в Евросоюз (ЕС) как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Они (Армения - прим. ТАСС) говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации, которая сейчас есть? - заметил зампред кабмина РФ. - Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом, шли давно, были дискуссии, но 9 января 2025 года правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг. В этом состоит особенность данной ситуации. Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС».

«Дальнейшие шаги за правительством Армении. Они или утверждают, что такого вопроса в повестке у правительства Армении нет, или, что не хотят или не планируют выходить [из ЕАЭС], или, что они будут оценивать, где им будет лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - сказал Оверчук.

«К сожалению, уже в прошлом году мы начали видеть, что под воздействием дискуссий о вступлении в ЕС российский бизнес стал осторожнее относиться к дальнейшему поддержанию и развитию экономических связей с Арменией, - заявил вице-премьер РФ. - Мы видели, что по ряду направлений началось сворачивание деловой активности».