Пашинян: Мы предложили конструктивное решение по нормализации с Азербайджаном

Армения предложила Азербайджану конструктивное решение всех имеющихся вопросов.

Об этом написал в соцсети премьер Армении Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

В этом контексте все усилия по наращиванию эскалации в регионе «лишены легитимности и оснований», отметил он.

«Политика балансирования, проводимая Арменией, это преодоление первого рубежа. Она создает предпосылки для обеспечения ее независимости и суверенитета», - отметил Пашинян, комментируя подписанную вечером 14 января хартию о стратегическом партнерстве Армении и США.

В своем заявлении он обратился к отношениям Армении с соседними странами, и не только.

Так, отношения Армении и России практичны как никогда, их стержень – конкретные вопросы без «эмоциональной обертки».

«Мы нацелены на развитие этих отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета», - отметил Пашинян.

По его словам, связи с Ираном «содержательны как никогда». Они основаны на естественных интересах двух стран, являющихся надежной базой взаимодействия Иревана и Тегерана, а также на стабильности двусторонних связей.

Отношения Армении и Грузии поставлены на рельсы стратегического партнерства, что открывает новые перспективы, отметил Пашинян.

С Турцией создана видимая база понимания, подчеркнул премьер Армении.

Он также отметил укрепление дружбы с Францией, начало стратегического партнерства с США и тесные, как никогда, контакты с ЕС.