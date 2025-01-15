СМИ: В рядах прозападников Армении началась ожесточенная борьба

В рядах прозападников началась ожесточенная борьба против друг друга.

Об этом сообщает газета «Иравунк», ссылаясь на собственные источники.

«Ничего личного, просто сократилось финансирование. Прозападным политическим силам, общественным организациям и деятелям уже намекнули, что «дни хорошей жизни остались в прошлом». Тем, кто питается грантами Агентства США по международному развитию (USAID) и различных европейских структур, придется затянуть пояса, поскольку финансирование сократится как минимум на 50-75%. Поэтому вопросом номер один в повестке прозападников стала борьба вокруг кормушки, стремление продемонстрировать, что именно они являются самой важной фигурой на данном поле. Так что, в ближайшее время мы еще интенсивнее будем наблюдать за тем, как прозападники ругают друг друга, хотя некоторые ищут иные способы выживания, например, «прозябать» в «кармане» Никола Пашиняна», - пишет издание.