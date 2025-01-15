Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уехавшая на Запад оппозиция не дождется его смерти.

«И получается: одни беглые (уехавшие в 2020 году на Запад оппозиционеры - ред.) и прочие ждут, когда сдохнет президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить». Да не дождетесь. А другие сидят как мыши под веником и думают: «Пронесет». Ребята, не пронесет», - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время доклада об утверждении государственной инвестиционной программы на 2025 год.

Ранее Лукашенко призвал выехавшую из Беларусь оппозицию вернуться домой, «покаяться» и понести наказание за свои действия. Он заявлял, что есть много обращений от оппозиционеров, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться, но власти еще не решили, как отсеять возможных шпионов и террористов. Позднее было озвучено решение создать межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину.