В TƏBİB разъяснили, почему автомобиль скорой помощи в Сумгайыте ехал с открытой дверью - ВИДЕО
Сегодня утром в Сумгайыте был зафиксирован случай с автомобилем скорой помощи, у которого возникла неисправность двери, из-за чего его отправили в гараж на ремонт.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.
Отмечено, что опубликованное в СМИ видео было снято в момент, когда санитарный автомобиль, принадлежащий Сумгайытской станции экстренной и неотложной медицинской помощи, находился на ремонте.
По информации, дверь автомобиля оказалась неисправной, поэтому транспорт был отправлен в гараж для починки, и уже после ремонта автомобиль был возвращен в эксплуатацию.
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