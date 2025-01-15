В TƏBİB разъяснили, почему автомобиль скорой помощи в Сумгайыте ехал с открытой дверью - ВИДЕО

Сегодня утром в Сумгайыте был зафиксирован случай с автомобилем скорой помощи, у которого возникла неисправность двери, из-за чего его отправили в гараж на ремонт.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report.

Отмечено, что опубликованное в СМИ видео было снято в момент, когда санитарный автомобиль, принадлежащий Сумгайытской станции экстренной и неотложной медицинской помощи, находился на ремонте.

По информации, дверь автомобиля оказалась неисправной, поэтому транспорт был отправлен в гараж для починки, и уже после ремонта автомобиль был возвращен в эксплуатацию.