Киселев назвал «политолога» Карасева сетевой падалью

Генеральный директор международной медиагруппы «Россия сегодня», член Общественной палаты Дмитрий Киселев назвал в беседе с РИА Новости нахамившего президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «политолога» Владимира Карасева сетевой падалью.

«Заявления «политолога» Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева носят шальной, намеренно хамский характер, никоим образом не представляют позицию Общественной палаты и заслуживают самого решительного осуждения», — сказал Киселев.

Удивление журналиста вызвал тот факт, что в контексте оскорблений от Карасева возникла Общественная палата.

«Владимир Карасев не является членом Общественной палаты и даже не числится в списке Координационного совета по интеграции новых субъектов России. То есть это обычная сетевая информационная падаль, которой хватает и в России, и в Азербайджане. Стоит ли ей питаться? Никого она здоровее не сделает», — пояснил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня».

Киселев добавил, что по-хорошему нужно выразить соболезнования семьям всех погибших на рейсе AZAL J2-8243 Баку — Грозный, ожидать результатов справедливого расследования и наказания виновных.

«Очень надеюсь, что эта общая для нас трагедия не будет использована недоброжелателями против союзнических отношений России и Азербайджана, у которых, безусловно, должен быть запас прочности и для куда более суровых испытаний. Вместе мы — сила!» — заключил он.

По данным СМИ, ранее Карасев хамски высказался в адрес президента Азербайджана из-за его слов о крушении самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines вблизи Актау в конце декабря.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира. Выжили 29 человек.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.