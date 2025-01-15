В Турции полицейский совершил массовое убийство

В Турции полицейский убил жену и четырех ее родственников, сообщает Habertürk.

Сотрудник патрульной полиции в районе Тарсус провинции Мерсин, 43-летний Мехмет Техчи задушил жену, 37-летнюю Фердане Техчи, затем убил тестя, тещу, шурина и золовку.

Техчи задержали, когда собирался ехать в другой город для совершения еще одного убийства.

Установлено, что полицейский совершил убийства, поскольку считал жен и ее семью виновными в самоубийстве 15-летнего сына.

Источник: Habertürk