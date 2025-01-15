 Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет?

First News Media17:55 - Сегодня
Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет?

Лос-Анджелес и его окрестности окрасились в розовый цвет, и это не следствие каких-то природных явлений, а результат активной борьбы с лесными пожарами, которые уже в течение восьми дней бушуют в Калифорнии и унесли жизни по меньшей мере 24 человек.

Масштабы бедствия требуют применения самых современных методов борьбы с огнем. Одним из них является использование специального огнезащитного состава - Phos-Chek, который распыляется с самолетов и вертолетов.

Как работает Phos-Chek?

Phos-Chek — это антипирен, или огнезащитный состав, который активно используется для борьбы с пожарами с 1963 года. Состав имеет характерный ярко-розовый цвет, который служит не только для визуального контроля, но и выполняет важную функцию в замедлении распространения огня. Состав сбрасывают в зонах, где есть угроза возгорания, обрабатывая растительность и землю, которые могут послужить источником дополнительного пламени.

По данным Лесной службы США, Phos-Chek помогает замедлить скорость горения, лишая огонь кислорода и изменяя процесс горения благодаря содержащимся в нем неорганическим солям. Таким образом, он предотвращает распространение огня и создает барьер, который значительно снижает вероятность распространения пламени на другие участки.

Цвет порошка имеет практическое значение. Розовый оттенок помогает пожарным и пилотам точнее определить, какие территории уже обработаны, и предотвратить повторное нанесение состава.

Важно отметить, что хотя Phos-Chek эффективен в борьбе с огнем, его следует удалять с поверхности как можно скорее, чтобы избежать сложностей при очистке. Для небольших участков достаточно теплой воды и мягкого моющего средства, для более крупных территорий применяются мойки под давлением.

Источник: BBC News

Назрин Аллахвердиева

Поделиться:
218

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по ...

Общество

Погода на четверг: В Баку возможны дожди

Общество

Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан из Бразилии

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

В мире

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет?

В Турции полицейский совершил массовое убийство

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

«Черные ящики» южнокорейского самолета прекратили запись за четыре минуты до крушения

Пашинян заявил о согласии Армении на роспуск Минской группы ОБСЕ

Медведев не исключил, что Пашинян вспомнит о членстве Армении в ОДКБ после заявлений Ильхама Алиева

Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

Последние новости

Жителям Ходжалы вручили ключи от домов - ФОТО

Сегодня, 19:32

В Карсе будут проведены азербайджано-турецкие военные учения - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

В трех столичных поселках ожидаются перебои с газоснабжением

Сегодня, 19:00

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

Сегодня, 18:45

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

Сегодня, 18:00

В Азербайджане введен новый запрет для учащихся

Сегодня, 17:57

Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет?

Сегодня, 17:55

Обсуждено сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

Сегодня, 17:44

В Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:38

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Сегодня, 17:35

Сообщения с предупреждениями, распространяемые в WhatsApp от имени МВД, являются фейками - ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 17:32

Утвержден документ о сотрудничестве в аграрной сфере между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 17:29

В Турции полицейский совершил массовое убийство

Сегодня, 17:28

Часть Агдаша останется без газа на время ремонта

Сегодня, 17:24

Киселев назвал «политолога» Карасева сетевой падалью

Сегодня, 17:23

Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

Сегодня, 17:18

В эти дни в Азербайджане ожидаются осадки

Сегодня, 17:16

В TƏBİB разъяснили, почему автомобиль скорой помощи в Сумгайыте ехал с открытой дверью - ВИДЕО

Сегодня, 17:12
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23