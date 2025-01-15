Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет?

Лос-Анджелес и его окрестности окрасились в розовый цвет, и это не следствие каких-то природных явлений, а результат активной борьбы с лесными пожарами, которые уже в течение восьми дней бушуют в Калифорнии и унесли жизни по меньшей мере 24 человек.

Масштабы бедствия требуют применения самых современных методов борьбы с огнем. Одним из них является использование специального огнезащитного состава - Phos-Chek, который распыляется с самолетов и вертолетов.

Как работает Phos-Chek?

Phos-Chek — это антипирен, или огнезащитный состав, который активно используется для борьбы с пожарами с 1963 года. Состав имеет характерный ярко-розовый цвет, который служит не только для визуального контроля, но и выполняет важную функцию в замедлении распространения огня. Состав сбрасывают в зонах, где есть угроза возгорания, обрабатывая растительность и землю, которые могут послужить источником дополнительного пламени.

По данным Лесной службы США, Phos-Chek помогает замедлить скорость горения, лишая огонь кислорода и изменяя процесс горения благодаря содержащимся в нем неорганическим солям. Таким образом, он предотвращает распространение огня и создает барьер, который значительно снижает вероятность распространения пламени на другие участки.

Цвет порошка имеет практическое значение. Розовый оттенок помогает пожарным и пилотам точнее определить, какие территории уже обработаны, и предотвратить повторное нанесение состава.

Важно отметить, что хотя Phos-Chek эффективен в борьбе с огнем, его следует удалять с поверхности как можно скорее, чтобы избежать сложностей при очистке. Для небольших участков достаточно теплой воды и мягкого моющего средства, для более крупных территорий применяются мойки под давлением.

Источник: BBC News

Назрин Аллахвердиева