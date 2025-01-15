Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

Россия и Украина осуществили обмен пленными, каждая из сторон передала по 25 человек.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Это первый обмен в 2025 году.

По информации Минобороны, российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, где им предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь, а также возможность связаться с родственниками. После этого освобожденных военных доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее Украина заявляла о предварительной договоренности проводить обмены пленными на систематической основе.

Источник: РБК