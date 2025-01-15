Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

15 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления председательства Азербайджана в СВМДА в 2024-2026 годах, текущую работу и перспективы в рамках организации.

На встрече были особо подчеркнуты богатый опыт нашей страны в многосторонней дипломатии и успешные примеры председательства, с удовлетворением отмечено, что концептуальный документ, представленный Азербайджаном в связи с председательством в СВМДА, охватывает широкий спектр направлений в области дальнейшего развития организации, а также укрепления сотрудничества и доверия между странами.

Джейхун Байрамов довел до внимания, что Казахстан, как автор идеи, играет существенную роль в развитии организации. Он констатировал значение дальнейшего повышения международной роли и эффективности организации в период председательства Азербайджана, расширения практической пользы для стран-участниц, обеспечения институционального развития. Была подчеркнута важность развития сотрудничества в сферах образования, изменения климата, молодежи, СМИ, транспортных сообщений и многих других направлениях. Министр отметил, что с учетом принятия в рамках председательства Азербайджана на СОР29 весьма важных решений по глобальной повестке в области изменения климата имеется потенциал для реализации в рамках СВМДА проектов в соответствующей сфере.

Генеральный секретарь Кайрат Сарыбай сказал, что программа визита в Азербайджан достаточно насыщенна, в том числе подчеркнул, что предстоящие встречи с профильными структурами будут полезны с точки зрения получения подробной информации по темам, представляющим значение для СВМДА, и обсуждения приоритетов председательства Азербайджана.

Стороны также провели обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.