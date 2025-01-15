 Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

First News Media18:45 - Сегодня
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

15 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления председательства Азербайджана в СВМДА в 2024-2026 годах, текущую работу и перспективы в рамках организации.

На встрече были особо подчеркнуты богатый опыт нашей страны в многосторонней дипломатии и успешные примеры председательства, с удовлетворением отмечено, что концептуальный документ, представленный Азербайджаном в связи с председательством в СВМДА, охватывает широкий спектр направлений в области дальнейшего развития организации, а также укрепления сотрудничества и доверия между странами.

Джейхун Байрамов довел до внимания, что Казахстан, как автор идеи, играет существенную роль в развитии организации. Он констатировал значение дальнейшего повышения международной роли и эффективности организации в период председательства Азербайджана, расширения практической пользы для стран-участниц, обеспечения институционального развития. Была подчеркнута важность развития сотрудничества в сферах образования, изменения климата, молодежи, СМИ, транспортных сообщений и многих других направлениях. Министр отметил, что с учетом принятия в рамках председательства Азербайджана на СОР29 весьма важных решений по глобальной повестке в области изменения климата имеется потенциал для реализации в рамках СВМДА проектов в соответствующей сфере.

Генеральный секретарь Кайрат Сарыбай сказал, что программа визита в Азербайджан достаточно насыщенна, в том числе подчеркнул, что предстоящие встречи с профильными структурами будут полезны с точки зрения получения подробной информации по темам, представляющим значение для СВМДА, и обсуждения приоритетов председательства Азербайджана.

Стороны также провели обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
108

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по ...

Общество

Погода на четверг: В Баку возможны дожди

Общество

Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан из Бразилии

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Армения

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

Киселев не понимает, что задело «армянских братьев в «Вестях недели»

СМИ: В рядах прозападников Армении началась ожесточенная борьба

Пашинян: Мы предложили конструктивное решение по нормализации с Азербайджаном

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Кабмин Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в ЕС

Telegram-канал «Незыгарь»: Пашинян готовит пакетные решения по разрыву связей с Москвой

В Армении заявили о намерении обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы

В Армении пройдут очередные сборы резервистов

Последние новости

Жителям Ходжалы вручили ключи от домов - ФОТО

Сегодня, 19:32

В Карсе будут проведены азербайджано-турецкие военные учения - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

В трех столичных поселках ожидаются перебои с газоснабжением

Сегодня, 19:00

Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком СВМДА

Сегодня, 18:45

Проводятся очередные учебные сборы с военнообязанными - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 25 на 25

Сегодня, 18:00

В Азербайджане введен новый запрет для учащихся

Сегодня, 17:57

Почему Лос-Анджелес окрасился в розовый цвет?

Сегодня, 17:55

Обсуждено сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

Сегодня, 17:44

В Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:38

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Сегодня, 17:35

Сообщения с предупреждениями, распространяемые в WhatsApp от имени МВД, являются фейками - ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 17:32

Утвержден документ о сотрудничестве в аграрной сфере между Азербайджаном и Бразилией

Сегодня, 17:29

В Турции полицейский совершил массовое убийство

Сегодня, 17:28

Часть Агдаша останется без газа на время ремонта

Сегодня, 17:24

Киселев назвал «политолога» Карасева сетевой падалью

Сегодня, 17:23

Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

Сегодня, 17:18

В эти дни в Азербайджане ожидаются осадки

Сегодня, 17:16

В TƏBİB разъяснили, почему автомобиль скорой помощи в Сумгайыте ехал с открытой дверью - ВИДЕО

Сегодня, 17:12
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23