Оппозиция Словакии внесла ходатайство о вотуме недоверия Фицо

Парламент Словакии проголосует по вопросу о вынесении правительству Роберта Фицо вотума недоверия, соответствующее ходатайство 15 января внесли оппозиционно настроенные депутаты. Об этом пишет портал Dennik N.

«Мы никогда не позволим Роберту Фицо тащить Словакию куда-то в Москву. У него нет на это мандата, и это противоречит интересам граждан Словакии», — заявили представители оппозиции.

Помимо прочего, премьера обвиняют в росте цен в стране, а также проблемах с экономикой и здравоохранением.

При этом правящая коалиция уверена, что оппозиционерам не хватит голосов, чтобы выразить недоверие правительству.