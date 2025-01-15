В Южной Корее впервые в истории страны арестован действующий президент - ФОТО

Следователи Южной Кореи впервые в истории арестовали временно отстраненного, но действующего президента страны, сообщило агентство «Рёнхап».

Ранее адвокат политика Сок Дон Хён заявил, что отстраненный от должности глава сам явится на допрос к следователям Управления по расследованию коррупции (CIO), хотя по-прежнему считает проводимое расследование и попытки арестовать его незаконными.

Утром около 200 полицейских и 40 следователей из CIO прибыли к резиденции Юн Сок Ёля для исполнения ордера на его арест, но в очередной раз вступили в противостояние с его службой безопасности.

Перед этим на территории президентского комплекса они преодолели три ряда заграждений, возле охраной главы государства были выстроены линии из машин и автобусов. Спустя примерно два с половиной часа, используя лестницы, сотрудники полиции и следователи сумели попасть в здание.

Парламент Южной Кореи 14 декабря 2024 года объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который 3 декабря объявил в стране военное положение. CIO выдало ордер на его арест по обвинению в мятеже и превышении полномочий, но 3 января задержать политика не позволила его охрана.

Источник: Сentralasia.media