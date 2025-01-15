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ХАМАС в последний момент выдвинуло новые требования по Газе - СМИ

First News Media21:00 - Сегодня
ХАМАС в последний момент выдвинуло новые требования по Газе - СМИ

Представители радикального палестинского движения ХАМАС в последний момент выдвинули новые требования на переговорах об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников.

Об этом сообщил портал Ynet.

По сообщению, требования касаются Филадельфийского коридора - полосы на границе между сектором Газа и Египтом. Новые требования ХАМАС отличаются от карт, уже утвержденных властями Израиля и американскими посредниками, заявил чиновник. "Израиль решительно выступает против любых изменений в этих картах", - указал он.

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