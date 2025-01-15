MrBeast решил спасти TikTok

Американский блогер MrBeast заявил, что готов выкупить TikTok, чтобы спасти эту социальную сеть от блокировки в США.

Объявление о готовности выкупить TikTok блогер сделал в социальной сети X.

На его YouTube-канал MrBeast подписаны порядка 340 млн человек. В год он приносит ему порядка $700 млн. При этом стоимость TikTok оценивается в $250 млрд. Только в США у платформы 170 млн пользователей, а в мире — порядка 800 млн. Помощь в заключении сделки блогеру уже предложили несколько миллиардеров.

Источник: Gazeta.Ru