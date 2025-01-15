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Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе

First News Media09:38 - Сегодня
Израиль и ХАМАС договорились о сделке по Газе

Между Израилем и ХАМАС на переговорах в Катаре достигнута принципиальная договоренность в соглашении по сектору Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на арабских чиновников.

«Израиль и ХАМАС, в принципе, договорились о сделке по освобождению заложников в понедельник вечером», - пишет газета.

Источники полагают, что о соглашении будет объявлено в среду или четверг, это будет совместное заявление США, Катара и Египта, которые были посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Делегации продолжают работу в Дохе, чтобы обсудить детали соглашения. Один из главных вопросов, который еще предстоит решить - параметры выхода израильской армии из Газы. Посредники ждут от Израиля карту с указанием зон, в которые будет выведена армия.

По данным издания, будущий спецпредставитель новой американской администрации по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в субботу на напряженной встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «оказал давление на премьера, чтобы тот пошел на компромиссы, необходимые для достижения соглашения».

Один из арабских чиновников заявил The Times of Israel, что Уиткоффу за одну встречу удалось «подвинуть» Нетаньяху больше, чем администрации Байдена за последний год.

Источник: Интерфакс

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