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Пезешкиан заявил, что Иран никогда не планировал покушение на Трампа

First News Media09:44 - Сегодня
Пезешкиан заявил, что Иран никогда не планировал покушение на Трампа

Иран не планировал покушение на избранного президента США Дональда Трампа в ходе его прошлогодней предвыборной кампании и не будет этого делать в будущем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью телеканалу NBC News.

«Это еще одна из тех схем, которые Израиль и другие страны создают для поощрения иранофобии (...). Иран никогда не пытался и не планирует никого убивать», - заявил Пезешкиан в ответ на вопрос телеканала, о якобы имеющемся заговоре против Трампа, о котором сообщали власти США, а секретная служба после появления информации усилила охрану Трампа.

Кроме того, как отмечает NBC News, Пезешкиан сообщил, что Иран открыт для диалога с администрацией Трампа, однако заявил, что США не выполняли своих обязательств в прошлом и пытались свергнуть иранское правительство.

Пезешкиан также заявил, что Иран будет готов защищаться в случае нападения на его ядерные объекты.

«Вполне естественно, что мы отреагируем на любые действия. Мы не боимся войны, но и не стремимся к ней», - добавил он.

Президент опроверг информацию о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, назвав ее неправдой.

Источник: Интерфакс

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