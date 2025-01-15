Хакан Фидан: Анкара оказала всю возможную поддержку процессу прекращения огня в Газе

Турция оказала всю возможную поддержку процессу прекращения огня в Газе.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.

Он отметил, что необходимо остановить резню в регионе и позволить людям вернуться в свои дома.

Министр также добавил, что мобилизация, начатая президентом Р. Т. Эрдоганом на международном уровне в этом направлении, была попытана отсрочить некоторыми силами.