Хакан Фидан: Анкара оказала всю возможную поддержку процессу прекращения огня в Газе
Турция оказала всю возможную поддержку процессу прекращения огня в Газе.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с сирийским коллегой Асадом Хасаном Шейбани.
Он отметил, что необходимо остановить резню в регионе и позволить людям вернуться в свои дома.
Министр также добавил, что мобилизация, начатая президентом Р. Т. Эрдоганом на международном уровне в этом направлении, была попытана отсрочить некоторыми силами.
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