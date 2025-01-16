Глава МИД Израиля назвал идею создания двух государств иллюзией

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на встрече с вице-премьером и министром инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини назвал иллюзией принцип создания двух государств для решения ближневосточного конфликта, сообщает ТАСС.

«Решение о создании двух государств - это лозунг и иллюзия. Палестинское государство станет террористическим государством ХАМАС, которое дестабилизирует весь регион и нанесет серьезный ущерб безопасности Израиля», - заявил Саар, чьи высказывания распространила пресс-служба израильского МИД.

«Сальвини прекрасно понимает угрозу, которую представляет радикальный ислам для Запада и для Израиля», - продолжил израильский министр иностранных дел, отметив, что в разговоре с итальянским вице-премьером он «подчеркнул важность защиты права Израиля на самооборону». Глава МИД еврейского государства добавил, что поблагодарил Сальвини «за его однозначную позицию против скандальных постановлений Международного уголовного суда (МУС) в Гааге».