Омбудсмен Азербайджана обратилась к правозащитным организациям по вопросу прав западных азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева направила открытое письмо правозащитным организациям, омбудсменам зарубежных стран и национальным институтам по правам человека в связи с политикой этнической чистки и депортации, проводимой Арменией против азербайджанского народа на почве расовой дискриминации и ненависти.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу омбудсмена, она призвала эти организации отказаться от двойных стандартов и продемонстрировать решительную и справедливую позицию в отношении Азербайджана на основе общепринятых норм и принципов международного права.

Сабина Алиева призвала международное сообщество предпринять решительные шаги для справедливого решения данной проблемы.

Армения на государственном уровне на протяжении многих лет прививала населению ненависть к Азербайджану и тюркскому миру, и это одна из главных причин международных преступлений, совершенных против Азербайджана, отметила она.

В письме омбудсмена, посвященном правам западных азербайджанцев, отмечается, что имеется достаточно обоснованных доказательств и фактов многочисленных преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, геноцида, этнических чисток и актов депортации, совершенных Арменией в отношении азербайджанцев.

«Несмотря на неоднократные обращения в международные организации с соответствующими отчетами, заявлениями и призывами, из-за политики двойных стандартов, применяемой к Азербайджану, наши призывы до сих пор не получили адекватной реакции. Особенно прискорбно, что в последнее время Армения отрицает эти преступления, а также выдвигает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана для создания негативного имиджа в международном сообществе», - подчеркивается в письме.