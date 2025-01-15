В чатах WhatsApp появились новые возможности – ФОТО

С каждым годом американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями WhatsApp становится ещё удобнее и интереснее.

В начале 2025 года WhatsApp подготовил для пользователей целый ряд новых функций и улучшений дизайна, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный блог WhatsApp.

Новые возможности в чатах WhatsApp следующие:

- Эффекты камеры. В прошлом году WhatsApp выпустил эффекты для видеозвонков, которые очень понравились пользователям. Теперь эти 30 фонов, фильтров и эффектов можно использовать для видео и фото, которые вы создаете и отправляете в чатах.

- Селфи-стикеры. Создавайте собственные стикеры на основе селфи. Просто нажмите на значок стикера, выберите «Создать» и сделайте снимок с помощью камеры. Функция уже доступна для Android и скоро появится на устройствах iOS.

- Отправка наборов стикеров. Увидели набор стикеров, который точно понравится вашему другу? Поделитесь прямо в чате!

- Быстрые реакции. Чтобы отреагировать на сообщение, дважды нажмите на него и выберите одну из реакций, которые вы используете чаще всего.

«В этом году вас ждет ещё больше отличных функций! Общайтесь конфиденциально и безопасно - где бы вы ни были», - отмечают в WhatsApp.