Парламент Болгарии избрал нового премьера

Депутат Народного собрания Росен Желязков, представляющий коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» с Союзом демократических сил (ГЕРБ - СДС), избран премьер-министром республики.

Трансляция велась на сайте парламента.

За Желязкова проголосовали 125 депутатов, представляющие ГЕРБ - СДС, коалицию «Болгарская социалистическая партия - Объединенные левые», партию «Есть такой народ» и коалицию «Демократия, права и свободы – ДПС». Против выступили 114 депутатов, воздержавшихся не было. Такую же поддержку депутаты выразили и новым 19 министрам.

После голосования правительство в полном составе было приведено к присяге и в ближайшие часы приступит к исполнению своих обязанностей.

Источник: ТАСС