Пашинян о проблемах армянской армии: Лелеяние мальчиков в детстве мешает службе

Мальчиков у нас в маленьком возрасте слишком лелеят, и это вызвало глубокие деформации, которые мы увидели в боевых условиях.

Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Кабинета министров, сообщают армянские СМИ.

Ранее Пашинян выразил недовольство тем, что «первоочередной проблемой весьма значительной части населения страны является следующее: как сделать, чтобы сын не пошел в армию».

В свою очередь, омбудсмен Армении назвала причину уклонения граждан от службы в армии.

Уклонение от службы в армии связано с тем, что для ее прохождения пока не обеспечена нормальная среда, заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян на брифинге после заседания правительства.

Как отметила Манасян, на заседании правительства говорилось только об обязанностях граждан, но нужно говорить и об обязанностях государства.

«Во многих случаях обстановка в Вооруженных Силах пока еще способствует неуставным отношениям, самоубийствам и членовредительству. Естественно, это не может не влиять на отношение к воинской службе», – сказала защитник прав человека.

Возможно, есть некоторый прогресс, но есть и очень большие проблемы, и государство должно создать такую среду, где были бы исключены любые проявления физического или психологического давления на военнослужащих, считает Манасян.