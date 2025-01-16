Трамп прорабатывает два варианта вывода российских войск из Украины - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп прорабатывает два варианта вывода российских войск с Украины, пишет Bloomberg.

Этот пакет, который будет подготовлен по рекомендации ряда лиц, которые займут должности в новой администрации страны, призван подтолкнуть официальную Москву к столу переговоров.

По данным издания, рекомендации включают в себя ряд политических предложений для обеих сторон по урегулированию конфликта. Другой вариант — усилить давление путем дальнейшего ужесточения санкций: «Столь жесткая позиция, занятая командой Дональда Трампа в отношении России, окажет серьезное влияние на нефтяную отрасль, а также на логистические компании, работающие в Европе, и их крупных заказчиков из Китая и Индии. Окружение нового хозяина Белого дома также намерено внушить ему целесообразность цены нефти в районе 60 долларов за баррель и выхода российской нефти на мировые рынки», - говорится в публикации.

Издание пишет, что новая администрация также рассматривает возможность усиления давления на Иран и Венесуэлу. Поговаривают даже, что по этому вопросу сформировалась общая позиция.

«Во время его первого президентства такой подход существенно ограничил экспорт иранской нефти на мировые рынки. Также утверждается, что новое руководство Белого дома обеспечит участие США в процессах, происходящих в Латинской Америке, и выберет более жесткий политический курс в отношении этого региона», — отмечается в статье.