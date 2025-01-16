Эрдоган: Анкара приветствует соглашение между Израилем и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на новость о заключении соглашения между движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в Газе.

В своей публикации в социальной сети Х президент отметил, что Анкара довольна положительным результатом переговоров о прекращении огня между ХАМАС и Израилем.

Президент Турции отметил, что Анкара приветствует завершение переговоров о прекращении огня между палестинским движением сопротивления ХАМАС и Израилем и достижение соглашения.

«Надеемся, что это соглашение откроет дверь к прочному миру и стабильности для палестинцев, нашего региона и всего человечества», - выразил надежду Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что «Турция будет продолжать поддерживать народ Газы и мобилизует все силы, чтобы помочь Газе залечить раны и встать на ноги».

Источник: Anadolu