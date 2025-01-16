Суд признал законным арест президента Южной Кореи

16 января в 17:00 по местному времени суд начал рассмотрение обращения адвокатов Юн Сок Ёля.

Ранее юристы президента настаивали, что Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих должно было получить ордер в Центральном окружном суде, а не в Западном окружном суде Сеула. Они утверждали, что управление, которое получило ордер на арест, не имеет полномочий расследовать подозрения в мятеже. В самом ведомстве указывали, что мятеж как преступление связан с превышением полномочий.

Все эти тезисы адвокатов суд отверг. Судьи также, как передает Yonhap, посчитали несостоятельным заявление, что "вход небольшого числа военных в парламент" не представляет собой нарушение конституционного строя. Юн Сок Ёль подозревается в организации мятежа из-за событий вокруг военного положения. Южнокорейские законы позволяют начать уголовное преследование действующего президента по статьям о мятеже и государственной измене.

Из-за попытки юристов президента оспорить законность ареста 48-часовой срок его содержания под стражей был приостановлен. Для дальнейшего задержания нужен новый ордер. Главу государства арестовали 15 января в 10:33 по местному времени.

Источник: ТАСС