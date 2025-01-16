Традиции или педофилия: 9-летнюю девочку продали замуж в Ираке - ВИДЕО

На днях в Ираке произошло событие, в прямом смысле потрясшее общественность.

Девятилетняя девочка официально вышла замуж за 35-летнего мужчину. Как отмечается, отец продал дочь за определенную сумму денег. Это первый случай легального брака со столь юной невестой после того, как парламент страны снизил возраст сексуального согласия и брака с 18 до 9 лет.

Согласно информации, предоставленной The Daily Telegraph, в прошлом году парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных шиитских мусульманских партий, проголосовал за поправку, которая отменила «закон о личном статусе».

Помимо снижения законного возраста вступления в брак до 9 лет, чтобы помочь женщинам «избежать аморальных связей», поправка также лишила женщин права на развод, опеку над детьми и наследование.