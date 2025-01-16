Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь в достижении соглашения по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонных беседах поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа и действующего главу государства Джо Байдена за помощь в заключении соглашения по сектору Газа, сообщила канцелярия Нетаньяху.

Израильский премьер "подчеркнул свою приверженность возвращению всех заложников любыми необходимыми средствами", а также приветствовал слова Трампа о том, что Соединенные Штаты будут работать с Израилем, чтобы гарантировать, что сектор Газа никогда больше не станет убежищем для террора.

Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в Вашингтоне.

Канцелярия отметила "очень теплый" разговор Нетаньяху с Байденом. Премьер также поблагодарил президента за помощь в достижении соглашения по заложникам, однако другие подробности разговора не разглашаются.

СМИ широко освещают приветствие мировыми лидерами и организациями факта достижения соглашения.

Между тем агентство Associated Press обратило внимание, что канцелярия Нетаньяху не подтвердили напрямую, что Израиль принял соглашение.

Нетаньяху сообщил, что опубликует официальную реакцию только "после того, как будут завершены финальные детали соглашения, которые сейчас прорабатываются".

Как сообщил телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленный израильский источник, соглашение еще должно получить одобрение кабинета безопасности, а затем весь кабинет министров должен будет принять его простым большинством голосов.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар охарактеризовал соглашение как болезненный выбор "между плохим и очень плохим", сообщил телеканал.

"Я буду говорить честно - это трудное решение, когда оно подразумевает освобождение стольких террористов, включая тех, кто убивал евреев", - сказал Саар во время выступления в синагоге в Риме в среду.

"В соглашении есть и другие болезненные элементы. Мы должны выбирать между плохим и очень плохим", - добавил министр.

Источник: Интерфакс