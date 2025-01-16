Число жертв отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 19

Количество скончавшихся в результате употребления поддельного алкоголя в Стамбуле увеличилось до 19.

Об этом сообщил местный телеканал NTV.

Отмечается, что среди погибших есть представители иностранных государств.

В материале отмечено, что с начала этого года в городские больницы доставили в общей сложности 46 человек. Правоохранителям удалось определить магазин, который реализовывал контрафактную продукцию. В настоящее время торговая точка опечатана.

О первых случаях массового отравления отдыхавших в Турции туристов стало известно 14 января. Местные СМИ писали, что, по предварительным данным, признаки отравления были зафиксированы у 38 человек, среди которых 26 иностранцев. По данным медиков, из-за употребления поддельного спиртного скончалось 11 человек.