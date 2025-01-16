Стармер прибыл в Украину, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве»

Кир Стармер в первый раз на посту премьера Британии прибыл с визитом в Украину, он собирается подписать с ней соглашение о «столетнем партнерстве», сообщает газета Guardian.

«Стармер впервые с тех пор, как переехал на Даунинг-стрит, отправился в Украину, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским», - говорится в публикации.

По данным газеты, Лондон и Киев подпишут соглашение о «столетнем партнерстве» для укрепления сотрудничества в сфере обороны. Как ожидается, Стармер обсудит с киевскими чиновниками, какие гарантии безопасности Британия может предоставить Украине, в том числе возможность отправки британских войск в составе сил по поддержанию мира после урегулирования конфликта.