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Община Западного Азербайджана: Правительство Армении должно положить конец моноэтнической политике

First News Media11:00 - Сегодня
Община Западного Азербайджана: Правительство Армении должно положить конец моноэтнической политике

Осуждаем необоснованное и клеветническое заявление Министерства иностранных дел Республики Армения от 15 января 2025 года, в котором утверждается о беззаконии, якобы совершенном в отношении армян в Азербайджанской ССР. Тон заявления напоминает прежнюю риторику Армении до Второй Карабахской войны.

Прежде всего, подчеркнем, что государством, осуществившим этническую чистку, является Армения. Известное выступление Левона Тер-Петросяна, годы правления которого совпали с периодом оккупации азербайджанских земель и осуществления значительной части политики этнических чисток против азербайджанцев, сделанное им на посту президента в 1993 году, еще раз подтверждает, что этнические чистки против азербайджанцев являлись государственной политикой Армении.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Далее в заявлении отмечается: «Кроме того, было бы уместно напомнить, что Л.Тер-Петросян в данном выступлении заявил, что переселение армян из Азербайджанской ССР было организовано самой Арменией. Ниже приводим соответствующую выдержку из выступления Л.Тер-Петросяна:

«Если бы движение не началось вовремя, сегодня в Азербайджане осталось бы 500 тысяч армян. Даже если бы они не были физически уничтожены, это стало бы мощнейшим рычагом, который поставил бы Армению на колени. Существенная их часть, более 300 тысяч человек, нашла убежище в Армении. Это была национальная проблема, проблема большого масштаба, которая была решена благодаря нашему движению».

Все это доказывает, что Армения, организовав переселение армян из тех районов Азербайджана, оккупацию которых она считала невозможной, преследовала цель устранить практику мирного сосуществования представителей двух народов и создать в Армении моноэтническое государство.

Вместо того чтобы делать клеветнические и ненавистнические заявления, правительство Армении должно положить конец своей расистской и моноэтнической политике, создать условия для возвращения западных азербайджанцев и восстановить там мультиэтническую среду».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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