Восстановлено ли передвижение граждан через сухопутные границы Азербайджана? – Официальный ответ

В социальных сетях распространяется информация о восстановлении передвижения граждан через таможенно-пограничный пункт «Красный Мост».

Так разрешено ли пересечение сухопутных границ для граждан? И в каких случаях граждане могут использовать сухопутные границы?

По запросу 1news.az Государственная пограничная служба ответила, что пограничные пункты пропуска функционируют на основании соответствующего решения Кабинета министров.

«Иностранцы должны использовать воздушный транспорт при въезде в страну, а при выезде из страны никаких ограничений не устанавливается», — говорится в сообщении.

Напомним, что в соответствии с постановлением премьер-министра Али Асадова «О продлении срока действия специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики» срок карантина был продлен до 1 апреля, 06:00, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ее последствий.