В частной клинике в Баку скончалась женщина, не успев получить помощь

В Баку женщина скончалась в больнице.

Как сообщает 1news. az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла в частной клинике, расположенной на улице Джавадхана в Насиминском районе столицы.

Солмаз Горадаева (1966 г.р.), обратившаяся за медицинской помощью вчера около 14:00, умерла от сердечной недостаточности, присев в кресло.

По данному факту проводится расследование в прокуратуре Насиминского района.

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