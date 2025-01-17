В частной клинике в Баку скончалась женщина, не успев получить помощь
В Баку женщина скончалась в больнице.
Как сообщает 1news. az со ссылкой на Qafqazinfo, трагедия произошла в частной клинике, расположенной на улице Джавадхана в Насиминском районе столицы.
Солмаз Горадаева (1966 г.р.), обратившаяся за медицинской помощью вчера около 14:00, умерла от сердечной недостаточности, присев в кресло.
По данному факту проводится расследование в прокуратуре Насиминского района.
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