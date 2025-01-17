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Луна внесена в список объектов, подверженных риску разрушения

Феликс Вишневецкий14:03 - Сегодня
Луна внесена в список объектов, подверженных риску разрушения

Всемирный фонд памятников включил Луну в список объектов культурного наследия, подверженных риску разрушения.

The New York Times сообщает о том, что президент и исполнительный директор Всемирного фонда памятников Бенедикт де Монлор считает, что Луна может пострадать от космического туризма, который становится популярным, и частых полетов космонавтов, стремящихся изучить спутник.

Отмечается, что под угрозой находятся более 90 важных объектов, в числе которых База Транквилити (База Спокойствия) — место прилунения модуля «Аполлона-11» и высадки Нила Армстронга.

Бенедикт де Монлор подчеркивает, что регулирование полетов и деятельности на Луне осложняется тем, что спутник никому не принадлежит и на международном уровне нет соответствующего свода правил. Отмечается, что влияние крупнейших космических держав на Луну остается неограниченным, поскольку между США, Россией, Китаем и другими странами не подписано соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

В The New York Times отмечается, что еще одна проблема заключается в том, что на поверхности небесного тела постоянно оставляют артефакты, демонстрирующие человеческую культуру.

В свою очередь астронавты и другие специалисты сферы в ответ на инициативу фонда заявляют, что научные миссии и космический туризм не затрагивают исторические места на Луне.

Отметим, что помимо Луны в список объектов, находящихся под угрозой разрушения и исчезновения, входят древний город Мачу-Пикчу в Перу, размываемые береговые линии в Кении, город Таиз в Йемене, храмы в Камбодже и другие.

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