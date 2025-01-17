В Калифорнии число жертв пожаров выросло до 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.

Это следует из данных Департамента судебно-медицинской экспертизы.

Согласно информации на сайте ведомства, на месте пожаров были найдены останки 27 человек. Личности большинства из них еще не установлены. Ранее сообщалось о 25 погибших.

Еще 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал ABC со ссылкой на управление шерифа округа. При этом реальное число пропавших без вести может оказаться выше, уточняет телеканал.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной тому стала сухая и очень ветреная погода. Пожары затронули территорию площадью свыше 16 тыс. га. В настоящее время распространение огня замедлилось, но метеорологии не исключают, что в случае возвращения ветреной погоды ситуация может вновь ухудшиться. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома знаменитостей. Экономический ущерб оценивается в более чем $250 млрд.

Источник: ТАСС