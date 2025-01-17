Путин и Пезешкиан обсудили новый этап сотрудничества между Россией и Ираном

Подписываемый сегодня Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном придаст импульс практическому сотрудничеству по всем направлениям. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность [обсудить] и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», - сказал российский лидер.

Он напомнил, что Москва и Тегеран давно работают над документом. «Мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего сотрудничества», - добавил Путин.

Президент Ирана на переговорах с Путиным выразил надежду, что Договор о партнерстве с РФ станет «прочным фундаментом для движения вперед».

Пезешкиан также сообщил, что верховный лидер республики подчеркивает важность развития отношений с РФ по всем направлениям.

Источник: ТАСС