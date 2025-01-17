Пезешкиан на встрече с Путиным: Присутствие других сил создает проблемы в регионе
Присутствие внерегиональных сил может лишь дестабилизировать ближневосточный регион, проблемы которого должны решаться только договоренностями входящих в него стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Наш верховный руководитель и мы все так смотрим: все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Присутствие внерегиональных сил в нашем регионе может только усугубить и дестабилизировать ситуацию», - сказал президент Ирана на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Ожидаются переговоры в узком и расширенном составах.
Источник: РИА Новости
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