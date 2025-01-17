Пезешкиан на встрече с Путиным: Присутствие других сил создает проблемы в регионе

Присутствие внерегиональных сил может лишь дестабилизировать ближневосточный регион, проблемы которого должны решаться только договоренностями входящих в него стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Наш верховный руководитель и мы все так смотрим: все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Присутствие внерегиональных сил в нашем регионе может только усугубить и дестабилизировать ситуацию», - сказал президент Ирана на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Ожидаются переговоры в узком и расширенном составах.

Источник: РИА Новости